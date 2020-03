Face à la pandémie de coronavirus qui sévit en Europe, les championnats du Vieux Continent sont quasiment tous suspendus pour une durée encore indéterminée. C’est donc assez logiquement que l’Euro 2020, initialement prévu du 12 juin au 12 juillet prochain, a été reporté en 2021. De nombreux joueurs attendaient pourtant cet événement, comme Eden Hazard (29 ans), auteur d’une saison quasi blanche (9 titularisations en Liga avec le Real Madrid) et victime d’une nouvelle blessure à la cheville le 22 février dernier.

« Je comptais être là à l’Euro, donc j’étais déçu qu’il soit reporté. J’avais prévu de le faire, je me suis fait opérer il y a quelques semaines (le 5 mars ndlr), donc pour moi, j’allais être bien à l’Euro. On aura tous un an en plus, ce qui est dommage, mais pour ma cheville c’est sûr que ça me permettra de me remettre en forme. Je pense que pour les amateurs de foot, c’est difficile. Tout le monde a envie de voir en été une compétition internationale, pour eux c’est dommage mais je pense qu’il y a des priorités dans la vie qui font qu’ils étaient obligés d’annuler. On est comme tout le monde, on attendra l’année prochaine », a confié le Diable Rouge au cours d’un entretien accordé à la RTBF alors que la Belgique se trouve dans le groupe du Danemark, de la Finlande et de la Russie. Avant d’adresser un message au peuple belge : « que les Belges prennent leur mal en patience. Le foot est quelque chose d’important. Mais il y a des choses plus graves. Que chacun reste chez soi. C’est difficile. Quand les matches reviendront, on sera soulagé et on pourra prendre du plaisir ».