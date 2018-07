Maigre consolation pour la Belgique qui termine cette Coupe du Monde sur une bonne note. Les Diables montent pour la première fois de leur histoire sur le podium en battant l’Angleterre 2-0 lors de la petite finale. Eden Hazard a marqué le second but belge, ce qui porte son nombre de réalisations à 3, en plus de ses deux passes décisives. Il postule pour le titre de meilleur joueur de ce Mondial et si ça ne tenait qu’à lui, il s’attribuerait même le trophée.

« Le titre de meilleur joueur du Mondial ? Moi, je me le donnerais (rires), mais ce n’est pas moi qui décide. Je pense qu’ils vont le donner à quelqu’un qui va jouer la finale, ce qui est normal. Mais je suis très content de ma Coupe du monde. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est aussi parce que mes coéquipiers m’ont bien aidé. Je n’ai jamais été quelqu’un qui jouait pour les trophées individuels. On finit troisièmes, je suis très content » a affirmé le joueur de Chelsea sur BeIN Sports. Verdict pour les trophées individuels demain après la finale.