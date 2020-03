La propagation du coronavirus oblige les différentes instances européennes à prendre des mesures de précaution. Après la France, l’Italie ou encore l’Espagne, la Belgique vient à son tour d’annoncer plusieurs décisions majeures.

La fédération belge de football (RBFA) a décidé que tous les matches de Jupiler Pro League (30e journée) se tiendront à huis clos ce week-end. L’instance a également annoncé le report de la Coupe de Belgique. Elle devait opposer le Club Bruges à Antwerp ce dimanche 22 mars. La nouvelle date reste encore à déterminer.

Due to the coronavirus

Professional football will take place behind closed doors

The #CrokyCup final will be postponed

Amateur and youth football will not take place

— Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) March 12, 2020