Hier, la sélection belge a dévoilé de manière assez originale la composition de la liste des 23 joueurs qui iront disputer l’Euro espoirs en Italie et à Saint-Marin (du 16 au 30 juin), en s’inspirant de la série « South Park ».

Au lendemain de leur défaite face à la France en amical (3-0), une version animée du sélectionneur des U21, Johan Walem, a ainsi annoncé les noms des 23 joueurs sélectionnés pour l’Euro, parmi lesquels on ne retrouve pas Landry Dimata (Anderlecht) et Zinho Vanheusden (Standard de Liège), blessés. Parmi les jeunes espoirs appelés, on ne compte qu’un seul joueur évoluant en Ligue 1, l’avant-centre de Toulouse, Aaron Leya Iseka.

La liste complète des U21 de la Belgique

Gardiens : Ortwin De Wolf (Lokeren), Nordin Jackers (Genk), Jens Teunckens (Antwerp)

Défenseurs : Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Rocky Bushiri (Eupen), Elias Cobbaut (Anderlecht), Dion Cools (Club Bruges), Casper De Norre (Genk), Wout Faes (Ostende), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (Waasland-Beveren)

Milieux de terrain : Samuel Bastien (Standard), Alexis De Sart (Saint-Trond), Bryan Heynen (Genk), Orel Mangala (Hambourg), Stephane Omeonga (Hibernian), Siebe Schrijvers (Club Bruges), Jordi Vanlerberghe (Ostende), Yari Verschaeren (Anderlecht)

Attaquants : Francis Amuzu (Anderlecht), Aaron Leya Iseka (Toulouse), Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf), Isaac Mbenza (Huddersfield Town)