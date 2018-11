Hier soir, la Belgique a subi une petite humiliation contre la Suisse. Faciles durant le premier quart d’heure, les Belges menaient 2-0 avant de totalement s’écrouler (5-2). Interrogé à la suite de cette débâcle, Eden Hazard a dressé son constat sur ce match raté des Diables Rouges : « après le 0-2, on a oublié les automatismes et les bases du football. On a oublié de bien défendre en équipe. Le résultat est qu’on s’est pris cinq buts. On mérite de perdre, c’est clair. »

Le joueur de Chelsea n’a pas été tendre avec son équipe et a demandé davantage de concentration pour le prochain rassemblement : « rien n’est acquis en football. Les prochains mois seront importants dans nos clubs respectifs. Quand on se retrouvera en sélection, il faudra qu’on revienne avec les pieds sur terre et qu’on gagne nos matches. Ce qui est arrivé ce dimanche soir est dû à un manque de sérieux. »