Recruté la saison passée par le Paris Saint-Germain, Thomas Meunier (25 ans) a su se faire une place au sein du onze type d’Unai Emery. Mais cette saison, le Belge part avec moins de chances d’être titulaire en raison de l’arrivée de Daniel Alves. Mais pour le sélectionneur de l’équipe nationale de Belgique, Roberto Martinez, rien d’affolant.

« Pour l’instant, ce n’est pas clair. Car Aurier est toujours à Paris pour le moment et Alves, à la Juve, jouait comme ailier droit. Mais je sais que si Meunier est bien physiquement, il jouera. Car le programme de Paris sera chargé. Ce qui me préoccupe, c’est donc l’état de forme de Meunier. En fin de saison dernière, il manquait de fraîcheur. Mais s’il retrouve ses moyens physiques, il vivra une belle saison, c’est certain », a déclaré le sélectionneur dans les colonnes de la Dernière Heure.