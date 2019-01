Dans un long entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le sélectionneur belge a évoqué plusieurs sujets d’actualité, dont le cas Eden Hazard. La presse espagnole rapportait en fin de semaine dernière que le joueur était en plein flou pour son avenir, ne voulant pas quitter Chelsea, mais toujours séduit par le Real Madrid.

« Je ne sais pas si un nouveau défi serait une bonne chose pour lui. Il sait combien il est aimé à Chelsea et il y a une bonne alchimie entre Sarri et lui. En plus il s’amuse là-bas, où il a atteint un niveau exceptionnel. Ce n’est pas sûr qu’un nouveau projet lui convienne. Je suis convaincu qu’il peut se réinventer dans ce club, il y a juste à voir ce qui se passe maintenant, il joue presque en neuf », a expliqué l’Espagnol.