Thierry Henry est officiellement le nouvel entraîneur de l’AS Monaco, avec qui il a disputé son premier entraînement ce lundi après-midi. Le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez s’est d’ailleurs dit fier de son ancien adjoint ce lundi en conférence de presse, relayé par la RTBF, le remerciant et lui souhaitant bonne chance.

« Nous sommes très fiers. Nous sommes arrivés ensemble là on nous voulions aller. Nous avons profité de son incroyable expérience pour préparer la Coupe du Monde. Il nous a apporté ses excellents conseils, il a énormément travaillé avec le staff et a beaucoup aidé l’équipe. Maintenant, il est venu le moment pour lui de se lancer. C’est la bonne chose à faire, c’est une chose naturelle. En plus, il va là où il a débuté sa carrière, il rentre chez lui à Monaco. J’espère qu’il aura toujours un grand sourire quand il repensera à tous les souvenirs qu’il a vécus avec les Diables Rouges. Je suis sûr qu’il restera un ambassadeur et grand fan du football belge », a-t-il confié. Titi appréciera.