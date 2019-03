En conférence de presse peu avant le match entre la Belgique et Chypre, le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez n’a pas manqué de féliciter Eden Hazard. Auteur d’un doublé contre la Russie (3-1) lors de son précédent match en sélection, l’ailier de Chelsea se montre très performant avec le plat pays et le technicien espagnol l’a bien remarqué.

« Atteindre ce chiffre de 100 sélections avec les Diables, cela représente beaucoup. On l’a vu avec Axel Witsel et Jan Vertonghen. Eden Hazard a atteint ce nombre à seulement 28 ans et c’est impressionnant. C’est rare de voir des joueurs offensifs se montrer aussi réguliers en équipe nationale. Cela montre à quel point Eden est exceptionnel. En tant que joueur, mais également en tant que personne. Il est un exemple pour nous tous et pour l’ensemble du football belge. » Le principal intéressé appréciera.