Présent dans le staff de Roberto Martinez, Thierry Henry, champion du monde en 1998 avec l’équipe de France notamment, sera dans le camp d’en face mardi soir lors de la demi-finale entre les Bleus et la Belgique. Et avant cette rencontre, Eden Hazard a évoqué le rôle d’Henry dans une interview diffusée sur BeIN Sports : « j’espère qu’il va tout gagner avec l’équipe de Belgique maintenant. Il est de notre côté, on a de la chance pour ça, un peu moins l’équipe de France, parce qu’il apporte son expérience, il sait comment gagner des matches, surtout dans un tournoi important comme ça. On est très contents de l’avoir à nos côtés. »

Le capitaine des Diables Rouges en a profité pour parler de la relation qu’à l’ancien joueur d’Arsenal avec les Belges : « il nous parle, on parle de tout et de rien avec Thierry. On peut parler de foot comme on peut parler d’autres choses. Après à l’entraînement, il prend les échauffements avec le coach adjoint. On s’entend tous très bien avec lui, il a un peu cette relation avec le coach et les joueurs. Il se sent un peu plus vieux mais je sens qu’il va basculer de l’autre côté. Les 23 joueurs, on est tous contents qu’il soit là. » Pas de doute, Thierry Henry a un rôle important dans le staff belge.