Présent en conférence de presse avec la sélection de Belgique, Thomas Meunier a évoqué la rumeur envoyant Thierry Henry, actuel adjoint de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges, sur le banc de l’AS Monaco pour succéder à Leonardo Jardim. « Je n’ai aucun avis à ce sujet. On n’en parle pas et il évite d’en parler car cela n’a rien à faire ici. On lit ce qu’il y a dans la presse. J’espère qu’il trouvera un bon club et qu’il arrivera à s’imposer en tant que coach. C’est évident qu’on a envie de le garder car c’est très intéressant d’avoir d’anciens joueurs dans un staff avec une aussi belle carrière », a confié le latéral gauche du Paris SG, relayé par la RTBF, avant de poursuivre.

« Il y a un bien un moment où il va devoir faire son chemin. Donc, on s’attend à une séparation. Mais j’espère qu’il restera encore un petit peu avec nous », a-t-il indiqué. Même son de cloche pour Toby Alderweireld, interrogé quelques minutes plus tôt. « Thierry est important pour nous, mais nous ne sommes pas très préoccupés par ces rumeurs. Nous nous concentrons vendredi, il y a tellement de rumeurs et nous espérons bien sûr qu’il reste », a lancé le défenseur de Tottenham. À Titi de faire son choix...