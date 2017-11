Interrogé par France Football sur la question du chambrage, Hatem Ben Arfa a révélé quels joueurs aimaient taquiner leurs adversaires au Paris Saint-Germain. Et le premier nom qui vient à l’esprit de l’ancien Lyonnais est celui d’un joueur qui adore passer des petits ponts en plein match : l’Argentin Javier Pastore. Mais El Flaco est loin d’être le seul.

« Pas mal oui, notamment Pastore, qui est un énorme chambreur, comme Neymar et Dani Alves. Ils adorent jouer avec les nerfs de leurs vis-à-vis. En fait, tous ceux qui sont très à l’aise avec un ballon sont attirés par ça, de manière spontanée. On chambre comme on joue, en fait. En élargissant, vous verrez que tous les grands joueurs sont chambreurs. Ronaldinho ou Messi, ce ne sont pas de gros chambreurs ? » Chacun se fera son opinion.