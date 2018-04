Comme chaque jeudi, c’est le retour du Grand Show des Réseaux Sociaux. Avec cette semaine, Vasilyev et les supporters de Monaco chaud avant la finale de la Coupe de la Ligue contre Paris, Salah président en Egypte, Neymar devant la finale de la Coupe de la Ligue, Vardy en essuie-glace, Messi se fait un câlin à lui-même, Piqué entraîne ses fils, le vestiaire de l’ASSE après la victoire à Nantes, Neymar avec le maillot de Flamengo, la nouvelle pub du PSG, Younès qui se moque de Paris après la finale de la Coupe de la Ligue ou encore le vestiaire parisien après la victoire en Coupe de la Ligue contre Monaco.

On poursuit avec Mbappé qui recrache son champagne dans le vestiaire parisien, la Pâques chez les Meunier, Oblak avec Doncic au basket chez Griezmann, Matuidi et la Juve, Ben Arfa le caméléon, Beckham JR le tennisman, l’anniversaire de Gabriel Jésus, Verratti subit aussi la grève, Evra avec les féminines de West Ham, le Juventus Stadium se lève pour le retournée de Cristiano Ronaldo, le onze de rêve de Marcelo et enfin la culture FC Barcelone de Umtiti et Dembélé testée par Abidal.