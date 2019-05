Auteur d’une magnifique saison avec le Benfica Lisbonne (20 buts et 11 passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues), João Felix s’est révélé aux yeux du grand public. Suffisant pour attirer de nombreuses écuries européennes, mais les clubs intéressés devront faire preuve de persuasion pour s’attacher ses services. Après les déclarations du vice-président du club Domingos Oliveira, c’est le directeur sportif Rui Costa qui a mis les choses au clair concernant la star portugaise, ainsi que Ruben Dias.

« Il ne s’agit pas de se tromper sur qui que ce soit, mais en ce moment, grâce au travail du président, Benfica n’est pas préoccupé, et encore mois dépendant, de l’argent de la vente de João Felix ou Ruben Dias, pour ne citer qu’eux. Nous voulons qu’ils restent, qu’ils grandissent encore un peu plus et qu’ils fassent grandir l’équipe. Ce serait une réussite pour le club », a lâché l’ancien milieu de terrain dans un long entretien accordé au journal Record.