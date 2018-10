La Coupe d’Afrique des Nations n’est plus très loin pour l’Algérie. En tête du groupe D, les Fennecs peuvent obtenir leur billet en cas de succès. Pour cette échéance, le sélectionneur, Djamel Belmadi présente un onze ambitieux même s’il a décidé de débuter sans sa star Riyad Mahrez. Raïs M’Bolhi prend place dans les buts et peut compter sur Mandi, Tahrat, Bensebaini et Fares qui forment la défense.

La paire Guedioura-Bentaleb constitue le double pivot derrière les virtuoses, Rachid Ghezzal, Sofiane Feghouli et Yacine Brahimi. Enfin, Ishak Belfodil est aligné en attaque. Du côté des Béninois, les anciens joueurs de Ligue 1 Stéphane Sessegnon, Mickaël Poté et Steve Mounié sont alignés tout comme le Caennais Emmanuel Imorou.

Compositions :

Bénin : Farnolle - Baraza, Adenon, Verdon, Imorou - d’Almeida, Adeoti, Sessegnon - Dossou, Poté, Mounié

Algérie : M’Bolhi - Mandi, Tahrat, Bensebaini, Fares - Guedioura, Bentaleb - Ghezzal, Feghouli, Brahimi - Belfodil