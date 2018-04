Alors que Manchester City a bu la tasse contre Liverpool (défaite 3-0), Benjamin Mendy est revenu sur l’ambiance d’Anfield, via les réseaux sociaux. Impressionné par l’atmosphère dégagée sur les bords de la Merseyside, le latéral gauche français estime toutefois qu’il y a un meilleur public.

En effet, pour l’ancien Phocéen, l’ambiance au stade Orange Vélodrome serait meilleure qu’à Anfield. Un message qui montre que le joueur n’oublie pas son club de coeur. De retour après une rupture des ligaments croisés, il devrait reprendre rapidement la compétition.

Now i see anfield for my first time but the Vélodrome are the best atmosphere @OM_Officiel

