La Coupe du Monde 2018 s’est achevée sur le sacre de l’équipe de France et la remise des distinctions individuelles. Mais il en reste une à décerner, celle récompensant le plus beau but du tournoi. Et un Bleu est en lice pour cette récompense.

Il s’agit de Benjamin Pavard, pour son but exceptionnel en huitième de finale face à l’Argentine (4-3). Les votes sont ouverts jusqu’au 23 juillet sur le site et l’application de la FIFA.

Les candidats au titre de plus beau but du Mondial 2018 :

Cristiano Ronaldo (POR), Portugal - Espagne (3-3)

Nacho (ESP), Portugal - Espagne (3-3)

Philippe Coutinho (BRÉ), Brésil - Suisse (1-1)

Denis Cheryshev (RUS), Russie - Arabie Saoudite (5-0)

Dries Mertens (BEL), Belgique - Panama (3-0)

Juan Quintero (COL), Colombie - Japon (1-2)

Artem Dzyuba (RUS), Russie - Egypte (3-1)

Luka Modric (CRO), Argentine - Croatie (0-3)

Ahmed Musa (NIG), Nigeria - Islande (2-0)

Lionel Messi (ARG), Nigeria - Argentine (1-2)

Toni Kroos (ALL), Allemagne - Suède (2-1)

Jesse Lingard (ANG), Angleterre - Panama (6-1)

Ricardo Quaresma (POR), Iran - Portugal (1-1)

Adnan Januzaj (BEL), Angleterre - Belgique (0-1)

Angel Di Maria (ARG), France - Argentine (4-3)

- Benjamin Pavard (FRA), France - Argentine (4-3)

Nacer Chadli (BEL), Belgique - Japon (3-2)

Denis Cheryshev (RUS), Russie - Croatie (2-2)