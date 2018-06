Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France, Benjamin Pavard est actuellement en pleine préparation avec les Bleus. Mais le défenseur français n’oublie pas son club, Stuttgart. Le joueur de 22 ans, qui a prolongé son contrat avec l’équipe allemande jusqu’en 2021, a tenu à éclaircir la situation sur son avenir et n’assure pas de rester la saison prochaine.

« Je ne peux rien promettre, parce que si je fais la promesse de rester à Stuttgart et que je ne la tiens pas, alors les fans ne m’apprécieront plus. Mais je veux jouer la Ligue des champions, bien sûr. Je ne le cache pas », a expliqué l’ancien joueur du Losc à Sky, qui ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine avec sa formation actuelle, septième cette saison du championnat d’Allemagne. Et d’après la presse allemande, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund garderaient un œil sur Benjamin Pavard, auteur de 34 matches en Bundesliga cette saison. Affaire à suivre.