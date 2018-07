Arrivé au FC Metz à l’été 2016 en provenance de Saint-Etienne, Benoît Assou-Ekotto a finalement quitter les Grenats il y a quelques jours. Libre depuis quelques jours, le latéral gauche est revenu pour RMC sur sa fin de saison difficile, lui qui n’a plus jamais joué avec les Messins depuis le 7 janvier.

« J’ai fait une année et demie où ça s’était bien passé. J’ai eu un œdème osseux, qui n’est pas une grave blessure. J’ai voulu aller me faire soigner en Angleterre chez un ami qui pouvait me soigner. Mais ils ont jugé bon de me garder dans le vestiaire et de ne rien faire. Juste pour leur plaisir, je suis resté là-bas et je me suis soigné pendant mes vacances. Après peut-être qu’ils m’aimaient beaucoup et qu’ils tenaient à ce que je reste dans le vestiaire », a lâché le joueur camerounais au sujet de sa récente blessure. Le divorce se serait donc mal passé, mais Assou-Ekotto est déjà tourné vers l’avenir, qui risque d’être court : « peu importe le défi. En Belgique, en France… n’importe où. Je pense que c’est la dernière année de football que je vais faire. »