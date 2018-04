Le 1er juillet prochain, cela va faire neuf ans jour pour jour que Karim Benzema est un joueur du Real Madrid. Malgré les périodes difficiles et les critiques, l’attaquant français est toujours aussi apprécié dans le vestiaire madrilène. Une longévité qu’il doit certainement à sa relation particulière qu’il entretient avec le président Florentino Perez.

Dans une interview accordée au quotidien AS, l’attaquant madrilène a évoqué sa relation avec l’homme fort de la Maison Blanche. « C’était un rêve de rencontrer un homme comme lui. Calme et très amical. Il m’a demandé si je voulais jouer à Madrid et j’ai répondu oui. Je lui ai donné ma parole. Et voilà. Il est avec moi dans les bons et les mauvais moments. Je sais qu’il est mon président, mais pour moi c’est comme une famille. Je le ressens comme ça ». C’est dit !