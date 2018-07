La Juventus a pour le moment réalisé le gros coup de ce mercato estival en s’attachant les services de Cristiano Ronaldo. Le club turinois s’avance comme l’un des prétendants à la victoire pour la prochaine Ligue des Champions et reste plus que jamais favori pour conserver son titre de champion d’Italie. Ancien président du Milan AC, Silvio Berlusconi a estimé dans Il Giornale que ce recrutement mettait à mal le suspens en Serie A.

Pour autant, il juge que cette arrivée est vraiment positive et il a tenu à féliciter la Juventus : « Comme Milanista (la signature de Cristiano) a un effet terrible. Mais en vérité, l’arrivée à la Serie un champion absolu comme Cristiano Ronaldo est une bonne nouvelle, non seulement pour la Juventus, mais pour l’ensemble de football italien. Par conséquent, je tiens à féliciter la Juventus, leurs dirigeants et leurs supporters. »