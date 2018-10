Alors que le processus de vente est tombé à l’eau à la fin du mois de mai dernier, les présidents de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, ont décidé de rester à leurs postes et de ne plus vendre le club. Dans une interview accordée à L’Équipe aujourd’hui, le deuxième cité a expliqué les raisons de ce changement.

« Il y a trois raisons majeures. 1. L’évolution des droits télé à partir de 2020 laisse espérer un minimum de 60 M€ supplémentaires sur quatre ans, à performance égale, voire inférieure. Ça change les perspectives. 2. La victoire de l’équipe de France en Coupe du monde. 3. L’évolution du trading joueurs. Dix clubs de Ligue 1 ont vendu pour plus de 30 M€ cet été », a-t-il énuméré, avant d’ajouter : « l’ASSE est une marque forte, avec son stade, que nous gérons désormais à l’année.(...) Mais, en termes de développement, on n’a pas atteint la maturité de Lyon et de Marseille. On est encore trop “old school ”. Pareil avec nos supporters. On possède une base de trois millions de fans en France. Mais est- ce qu’on est proactifs avec eux ? Non. C’est eux qui viennent à nous. C’est dire le potentiel restant à développer. Et à partir du moment où on se retrouve sur des vents porteurs, il n’y a plus besoin de vendre, juste de travailler. »