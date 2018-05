Président de l’Olympique de Marseille entre avril 1986 et décembre 1994, Bernard Tapie reste un amoureux de l’OM. Très heureux de voir son club de cœur se qualifier pour la finale de l’Europa League, il savoure ce moment. Interrogé par L’Equipe, il a expliqué ce qui lui plaisait dans l’équipe actuelle. Soulignant le caractère de l’équipe et le lien avec les supporters.

« Ce qui fait la tradition de ce club : elle a donné envie à ceux qui l’aiment et s’identifient à elle de créer la communion. Et cette communion durera tant que le comportement de l’équipe sera celui qu’on a vu. Le résultat est venu parachever tout ça ; on a du bonheur à voir les mecs sortir lessivés du terrain. L’OM ne fait pas partie des dix meilleures équipes européennes, mais elle est en finale de Ligue Europa, ce que n’ont pas réussi Arsenal, la Lazio ou l’OL. »