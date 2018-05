L’OM vit un rêve réveillé depuis hier soir. Malgré la défaite 2-1 à Salzbourg, le club s’est qualifié en finale de League Europa. Depuis, c’est la liesse dans la cité phocéenne. Et si la rencontre face à l’Atlético Madrid sera très compliquée, les supporters y croient plus que jamais. C’est notamment le cas de Bernard Tapie. L’ancien président de l’OM, qui se bat contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage, sait que son ancienne équipe ne sera pas favorite mais elle peut créer la surprise.

« Ce sera un peu compliqué parce que la différence entre les deux équipes est notoire. L’Atlético fait partie des grosses écuries européennes, Marseille pas encore. Mais l’OM n’a rien à perdre. Le public sera nombreux et saura les encourager. Il va leur donner une grinta, une volonté de vaincre. Sur un match, la qualité des équipes joue évidemment un rôle, mais moins que sur une saison. Les Marseillais ne sont pas favoris, mais ils ont leurs chances. Selon moi, ils étaient favoris face aux Autrichiens, mais là ils ne le seront pas. Je suis certain que le score sera très serré » prédit Tapie sur BFM ce vendredi soir.