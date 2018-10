Avant-hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2 buts à 0 contre l’Olympique de Marseille lors du Classique, signant leur onzième victoire en autant de journées de Ligue 1. Si c’est un sans-faute en championnat, c’est en revanche plus compliqué en Ligue des Champions, dans laquelle le club de la capitale n’est que troisième de son groupe, suite au nul concédé contre Naples dernièrement (2-2). Pourtant, certains veulent voir l’équipe parisienne remporter ce trophée.

C’est notamment le cas de l’ancien président de l’OM, Bernard Tapie. Dans l’émission Au tableau ! diffusée sur C8, il répond aux questions des enfants sur une victoire en C1 du PSG. « Ce n’est pas mon équipe préférée, mais j’espère vraiment qu’elle va gagner la Ligue des Champions. Je pense qu’ils ont l’équipe pour. Je pense qu’ils ont une équipe qui aujourd’hui vaut les plus grandes. Après, le football n’est pas une science exacte. Il faut que tout le monde soit motivé de la même manière et que la recherche d’exploits individuels passe après la recherche de la victoire collective. Pourtant, avec l’OM, le PSG n’est pas mon équipe de cœur. Mais je leur souhaite (de gagner, ndlr) et je l’espère. » Des paroles qui devraient ravir les supporters parisiens, moins les Marseillais.