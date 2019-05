Champion d’Angleterre, vainqueur de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup, Manchester City a réalisé une saison tout simplement exceptionnelle. Alors que l’équipe fêtait ses titres lors d’une cérémonie en ville ce lundi soir, ses supporters ont élu leur joueur de l’année.

Ils ont attribué cette récompense à Bernardo Silva. Le Portugais de 24 ans, auteur de 13 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, a raflé 48% des voix. L’ancien Monégasque devance Sergio Agüero et Raheem Sterling.

