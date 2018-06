Nommé sélectionneur de l’Australie en janvier dernier où il devait assurer la succession d’Ange Postecoglou, Bert Van Marwijk n’est plus sélectionneur de l’Australie. Le départ du finaliste du mondial 2010 a été officialisé ce matin par la fédération australienne de football qui lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière : « Nous tenons à remercier Bert van Marwijk pour son service et nous lui souhaitons tout le meilleur pour ses efforts futurs. »

Placés dans le groupe de la France, du Pérou et du Danemark, lors de la Coupe du monde, les Socceroos n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe. Malgré de belles dispositions, ils ont terminé dernier suite à une ultime défaite contre le Pérou (2-0).

We would like to thank Bert van Marwijk for his service and we wish him all the best for his future endeavours. pic.twitter.com/w7jNJYeB2M

— Socceroos (@Socceroos) 29 juin 2018