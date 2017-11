Le défenseur portugais, arrivé au Besiktas cet été, s’est exprimé pour le site officiel du club, lui qui est déjà une star à Istanbul. Il a notamment ouvert la porte à l’arrivée de son coéquipier en sélection et ancien coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

« Évidemment que j’aimerai que Cristiano Ronaldo soit ici », a confié le défenseur, avant d’ajouter : « c’est quelqu’un pour qui j’ai le plus grand respect. C’est un ami et une personne extrêmement importante pour moi. Si c’était possible, évidemment que j’aimerais qu’il signe au Besiktas ».