Jeudi dernier, Giovani Lo Celso a été présenté au public du Betis. Un public qui lui a d’ailleurs réservé un très bel accueil. Dès samedi, l’Argentin était sur le pont lors du déplacement au FC Valence. Entré en jeu à la 77ème minute en lieu et place de Ryad Boudebouz, le milieu de terrain n’a pas manqué sa première.

En treize minutes passées sur le terrain, Lo Celso a apporté sa touche. Marca explique que son calme a aidé son équipe et qu’il a surtout été précieux au niveau offensif où il a pu orienté le jeu et faire des différences. Il a réussi onze passes et n’a perdu aucun ballon. Marca parle de "13 minutes de grand niveau" de la part de Giovani Lo Celso qui a confié après la rencontre. « Je me sens très bien dans ce groupe ».