Giovani Lo Celso (23 ans) est officiellement joueur du Betis Séville depuis ce mardi. L’Argentin a réagi à son transfert définitif sur les médias officiels du club andalou, le sourire aux lèvres. « Mon bilan est très positif. L’adaptation a été très simple, parce qu’on me la rendue facile, tant au niveau des dirigeants que du staff et de mes partenaires. Quand tu te sens bien, ça se ressent sur le terrain et j’ai essayé de toujours faire de mon mieux, en donnant tout à chaque entraînement et à chaque match pour être le plus haut possible », a-t-il indiqué, savourant sa réussite (15 buts toutes compétitions confondues).

« C’est un aspect de mon jeu que je n’avais pas exploité. Par chance, cette année, j’ai beaucoup marqué et l’important est toujours d’aider l’équipe. Après, si je marque, tant mieux, mais le principal, c’est d’aider l’équipe et de faire de mon mieux sur le terrain. Je suis content, heureux, je profite du moment présent, le Betis m’a apporté beaucoup de choses positives. La situation actuelle n’est pas idéale, mais nous allons nous battre jusqu’au bout. La saison est loin d’être terminée, mais j’en profite », a-t-il apprécié.