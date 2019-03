Son dernier but remontait à août 2017, alors qu’il jouait à Stoke City. Plus tôt dans la journée, Jesé Rodriguez a donné la victoire au Betis face au Celta (1-0), inscrivant son premier but sous la tunique andalouse.

« Ça faisait très longtemps. Je suis très content d’un point de vue personnel mais encore plus parce que les trois points étaient très importants. On a été très bien, on a eu beaucoup d’occasions, c’est le chemin à suivre », a lancé le Canarien après la rencontre, lui qui affiche un très bon niveau depuis son retour en Espagne.