Dans un long entretien accordé au Diario de Sevilla, Olivier Letang, l’ancien directeur sportif du PSG et aujourd’hui président du Stade Rennais, s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité. Forcément, le cas Giovani Lo Celso est revenu dans les questions posées par les journalistes espagnols.

« C’est un joueur fantastique et une personne géniale. Pour moi, le Betis a eu beaucoup de chance de l’attirer parce qu’il a fait une grande saison l’année dernière à Paris et je ne comprends toujours pas pourquoi le PSG l’a laissé partir. Il va sûrement continuer de grandir. C’est un grand joueur et, surtout, sa mentalité est top. Sa famille aussi est top. Tout est fantastique chez ce gamin. Il va être un joueur top en Europe », a confié celui qui avait été l’homme clé de l’arrivée de l’Argentin à Paris.