Dans la nuit de mardi à mercredi, on jouait une rencontre de Coupe d’Argentine entre le club d’Estudiantes de Río Cuarto et le Sportivo Belgrano (0-0). Et surprise dans les tribunes, les télévisions argentines ont aperçu Marcelo Bielsa au milieu des supporters de cette équipe de Division 4.

El Loco a pu assister au dernier match de l’Argentin Pablo Aimar (52 sélections), qui avait annoncé cette semaine qu’il allait reprendre sa carrière de footballeur le temps d’un match de Coupe d’Argentine avec Río Cuarto. « Le 23 janvier, si Dieu le veut, je vais réaliser mon rêve : jouer avec mon frère Andrès, avec l’Estudiantes de Río Cuarto », avait déclaré Aimar sur les réseaux sociaux.