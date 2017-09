C’est une conférence de presse musclée qu’a tenue Marcelo Bielsa à Lille ce mercredi en fin d’après-midi. La défaite du week-end dernier à Guingamp tend encore un peu plus la situation au LOSC et cela provoque même des échanges secs entre l’entraîneur argentin et certains journalistes, qui lui ont de nouveau parlé de son départ surprise de l’Olympique de Marseille il y a deux ans à l’issue de la première journée de championnat.

Cela a copieusement agacé Bielsa. « Je n’ai pas justifié mon départ de l’OM ? C’est un mensonge ! J’ai l’ai justifié par une lettre suffisamment explicite », a-t-il rappelé, jugeant que ses explications étaient donc assez consistantes pour ne plus revenir dessus. Bielsa a quitté la pièce quasiment dans la foulée.