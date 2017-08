Lille est passé du meilleur au pire en ce début de saison. Après avoir terrassé Nantes (3-0) lors de la première journée, les Dogues se sont fait surprendre à Strasbourg (0-3 aussi). Deux jours avant la rencontre à domicile face à Caen, Marcelo Bielsa a voulu mettre les choses au clair devant les journalistes. Il n’est pas content que certains mettent en lien les blessures subies avec la surcharge de travail.

« J’ai lu quelques affirmations dans la presse, je pensais être interrogé sur les blessures, le rendement de l’équipe. Je vais fournir quelques données qui contredisent les infos des médias sur le rendement physique après le match contre Strasbourg. Les médias ont lié les blessures à la surcharge de travail. Les blessures de Malcuit et Mendes ont eu lieu dans le 1er quart. La blessure de Malcuit a eu lieu à cause d’un manque de coordination du mouvement. Ça a produit une liaison au tendon. Quand je lis des affirmations non avérées. Je veux apporter une justification à la personne qui dit/écrit cela. Je ne crois pas que le journaliste va avoir toutes les informations », s’est emporté l’entraîneur argentin en conférence de presse.