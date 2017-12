Le Borussia Dortmund a convoqué ce midi les médias allemands pour une conférence de presse. Battu ce samedi par le Werder Brême (1-2), Dortmund traverse une zone de turbulences dont l’actuel entraîneur Peter Bosz ne devrait pas sortir indemne.

Un limogeage qui pourrait être annoncé dans les prochaines minutes. En Allemagne, il se murmure que deux techniciens figureraient en pole position pour assurer la succession de Bosz : Slaven Bilic (ex West Ham) et Peter Stöger (ex Cologne). Une décision est attendue dans les prochaines heures.