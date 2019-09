En ouverture de cette 5e journée de Bundesliga, Schalke recevait Mayence et a confirmé sa forme du moment avec une troisième victoire de suite. Le club de la Ruhr l’a emporté 2-1 in extremis grâce notamment à Amine Harit, auteur d’une passe décisive et d’un but dans les arrêts de jeu.

Serdar avait d’abord profité d’une magnifique passe de l’international marocain (36e) pour mettre ses partenaires sur de bons rails. Onisiwo égalisait durant la seconde période (74e) mais sans compter sur l’exploit individuel d’Harit à la 89e. Les Knappen prennent la place de dauphin, Mayence est 16e.

