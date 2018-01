Pour la reprise de la Bundesliga, le Bayern se déplaçait sur la pelouse du Bayer Leverkusen et en a profité pour prendre un peu plus le large en tête du championnat. Les Bavarois ont gagné 3-1 et possèdent provisoirement 14 points d’avance sur Schalke.

Tolisso a démarré sur le banc et est entré en jeu dans les dernières minutes mais RIbéry était lui titulaire et a même marqué le second but de son équipe (59e). Auparavant, Javi Martinez avait ouvert le score (32e) et James a terminé le travail (90e+1). Entre temps, Volland a réduit la marque (71e).

Le classement de Bundesliga.