Alors que l’Eintracht Francfort a assuré le spectacle hier en faisant voler en éclat le Fortuna Dusseldorf grâce à sa pépite serbe Luka Jovic (7-1), la Bundesliga se poursuivait cet après-midi. Explosif, le Borussia Dortmund de Lucien Favre a rapidement ouvert le score via Jadon Sancho (1-0, 3e). Marco Reus a ensuite doublé la mise (2-0, 23e) avant que Paco Alcacer profite d’une erreur de Benjamin Pavard pour lober Ron-Robert Zieler (3-0, 25e). En fin de match, Maximilian Philipp a ajouté la cerise sur le gâteau (4-0, 85e) pour assurer à son équipe une position de leader.

Le Bayern Munich qui restait sur deux matches nuls et deux défaites toutes compétitions confondues a immédiatement réagi contre Wolfsbourg. Robert Lewandowski a ouvert le score (1-0, 30e), puis doublé la mise (2-0, 48e). Arjen Robben a ensuite été exclu pour un second carton jaune (57e). En supériorité numérique, Wolfsbourg a réduit le score par Wout Weghorst (2-1, 63e). Finalement, James Rodriguez a assuré le succès bavarois (3-1, 72e). Dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen a obtenu le nul dans les derniers instants contre Hanovre 96 (2-2) et Hoffenheim a renversé Nuremberg (3-1). Enfin Augsbourg et le RB Leipzig se sont quittés sur un triste 0-0.

Les résultats de l’après-midi :

Bayer Leverkusen 2-2 Hanovre 96 : Lars Bender (34e) et Karim Bellarabi (90e +4) pour le Bayer Leverkusen ; Florent Muslija (25e) et Felipe (54e) pour Hanovre 96

Augsbourg 0-0 RB Leipzig

VfB Stuttgart 0-4 Borussia Dortmund : Jadon Sancho (3e), Marco Reus (23e), Paco Alcacer (25e) et Maximilian Philipp (85e) pour le Borussia Dortmund

VfL Wolfsbourg 1-3 Bayern Munich : Wout Weghorst (63e) pour le VfL Wolfsbourg ; Robert Lewandowski (30e et 48e) et James Rodriguez (72e) pour le Bayern Munich

Nuremberg 1-3 TSG Hoffenheim : Hanno Behrens (18e SP) pour Nuremberg ; Reiss Nelson (50e et 57e) et Ádám Szalai (67e) pour le TSG Hoffenheim