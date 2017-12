La Bundesliga vivait le début de la 16e journée ce soir avec trois matches dont la rencontre entre Mainz et le Borussia Dortmund. Orphelin de Peter Bosz depuis ce week-end, le BvB a redressé la barre avec une victoire 2-0 et remonte provisoirement à la 4e place. Papasthopoulos et Kagawa sont les buteurs.

Dans le même temps, l’Entracht Francfort s’est imposé 2-1 sur la pelouse d’Hambourg, et Fribourg a battu à domicile M’Gladbach 1-0 avec un but de Petersen sur penalty (20e).

Le classement de Bundesliga.

Les résultats du soir :

Hambourg 1 - 2 Eintracht Francfort : Papadopoulos (9e) ; Wolf (16e), Gacinovic (24e).

Mayence 0 - 2 Borussia Dortmund : Papasthopoulos (55e), Kagawa (89e).

Fribourg 1 - 0 Borussia Mönchengladbach : Petersen (sp 20e).