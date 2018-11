La 10e journée de Bundesliga commençait ce vendredi soir avec une rencontre entre Stuttgart et Francfort. Les locaux, en grande difficulté depuis le début de la saison, étaient lanterne rouge, avec une seule victoire en neuf rencontres. En face, Francfort avait l’occasion de monter sur le podium. Et dans ce match, ce sont les joueurs de l’Eintracht qui se sont imposés (2-0).

Dès le début de match, les locaux étaient submergés et encaissaient rapidement un but par l’intermédiaire de Sébastien Haller (0-1, 11e). Et quelques minutes plus tard, la révélation du Mondial, Ante Rebic, doublait la mise pour l’Eintracht (0-2, 32e). En seconde période, les coéquipiers de Benjamin Pavard se voyaient refuser un but pour hors-jeu (68e). En fin de match, Muller tuait le suspens (0-3, 90e). Au final, Francfort s’imposait (0-3) et prenait la 3e place au classement. De son côté, Stuttgart s’enfonçait encore un peu dans la crise et restait dernier.