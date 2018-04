Match décisif dans le cadre de la lutte pour le maintien, le duel entre Cologne (17e) et Mayence (16e) s’annonçait prometteur. En cas de succès, Mayence pouvait prendre un avantage important et éventuellement quitter la position de barragiste. De son côté, Cologne pouvait revenir à trois longueurs de son adversaire du jour et espérer une fin de saison rêvée. Le scénario était idéal pour les Boucs qui prenaient l’avantage grâce à Jonas Hector (1-0, 7e). Longuement menés, les joueurs de Mayence réagissaient juste après la pause. Le milieu de terrain argentin, Pablo De Blasis remettait les deux équipes à égalité (1-1, 51e). Un score qui ne bougera pas et qui n’arrange pas les deux formations. Sur la pelouse de Fribourg, les Loups de Wolfsburg prenaient l’avantage d’entrée de jeu grâce à Daniel Didavi (1-0 ; 2e). Un avantage que les Champions d’Allemagne 2009 conservaient tout au long du match. Dans les derniers instants, Daniel Didavi s’offrait un doublé (83e) et permettait aux Loups de s’éloigner de la zone rouge.

Déjà maintenus, mais mal embarqués pour une qualification européenne, le Borussia Mönchengladbach et le Hertha Berlin jouaient un match crucial pour leur fin de saison. Le vainqueur avait la possibilité de croire à une issue heureuse. Le club de la capitale allemande ouvrait le score dans la rencontre par l’intermédiaire de Salomon Kalou (1-0, 40e), mais les Poulains parvenaient à revenir en fin de match par l’intermédiaire de Thorghan Hazard (75e sp et 79e). Grâce à ce succès 2-1, le Borussia Mönchengladbach remonte à la huitième place du classement. A seulement deux points d’une place européenne. Enfin dans la dernière rencontre, le Bayern Munich a remporté un 28e titre de champion d’Allemagne de son histoire - le 27e en Bundesliga - face à Augsbourg. Après une ouverture du score contre son camp de Niklas Süle, les protégés de Jupp Heynckes s’imposaient 2-1 grâce à des réalisations de Corentin Tolisso (32e), James Rodriguez (38e), Arjen Robben (62e) et Sandro Wagner (87e).

Le classement de la Bundesliga

Les résultats de l’après-midi :

Augsbourg 1-4 Bayern Munich : Niklas Süle (CSC, 18e) pour Augsbourg ; Corentin Tolisso (32e), James Rodriguez (38e), Arjen Robben (62e) et Sandro Wagner (87e)

Cologne 1-1 Mayence : Jonas Hector (7e) pour Cologne ; Pablo De Blasis (50e) pour Mayence

Borussia Mönchengladbach 2-1 Hertha Berlin : Thorgan Hazard (75e et 79e sp) pour Gladbach ; Salomon Kalou (40e) pour le Hertha

Fribourg 0-1 Wolfsburg : Daniel Didavi (2e) pour Wolfsburg