Battu par le Real Madrid mercredi, le Bayern Munich devait se ressaisir contre l’Eintracht Francfort. Mission réussie avec un succès 3-1. La lumière est venue de Niklas Dorsch (43e) juste avant la pause. Sandro Wagner doublait la mise (76e) mais le Français Sebastian Haller réduisait l’écart (78e). Finalement Rafinha (87e) et Süle (90e) assuraient le résultat en fin de rencontre. Le Rekordmeister glane ainsi une 25e victoire en championnat. Mais cette après-midi, la lutte concernait davantage le bas de tableau. Ainsi Hambourg (17e) se déplaçait sur le terrain de Wolfsburg (14e). Revigoré suite à une victoire contre Fribourg lors de la dernière journée, le Dinosaure évoluait sans complexe face aux Loups et s’imposait 3-1.

Grâce à cette victoire, Hambourg revient à deux points de son adversaire du jour qui est également le premier non-relégable. Dans le même temps, Fribourg (16e) recevait Cologne (18e). Une rencontre qui sentait le souffre entre deux équipes en difficultés. Fribourg prenait l’avantage sur un doublé de Nils Petersen (14e et 52e), mais Leonardo Bittencourt lui répondait en fin de rencontre (82e et 87e). À l’ultime seconde, Lucas Höler (90e +2) envoyait Cologne en deuxième division suite à cette victoire des Breisgau-Brasilianer (3-2). Dans les autres rencontres, Schalke 04 et le Borussia Mönchengladbach se quittaient sur un match nul (1-1). Même son de cloche pour le Hertha Berlin et Augsbourg (2-2).

Le classement de la Bundesliga

Les matches de l’après-midi :

Bayern Munich 4-1 Eintracht Francfort : Niklas Dorsch (43e), Sandro Wagner (76e), Rafinha (87e) et Niklas Sülke (90e) pour le Bayern ; Sebastien Haller (78e) pour Francfort

Fribourg 3-2 FC Cologne : Nils Petersen (14e et 52e) et Lucas Höler (90e +2) pour Fribourg ; Leonardo Bittencourt (82e et 87e) pour Cologne

Wolfsburg 1-3 Hambourg SV : Josip Brekalo (78e) pour Wolfsbourg ; Bobby Wood (42e), Lewis Holtby (45e +1) et Gianluca Waldschmidt (90e +3) pour Hambourg

Hertha Berlin 2-2 Augsbourg : Vedad Ibisevic (84e) et Davie Selke (87e) pour le Hertha ; Michael Gregoritsch (32e) et Sergio Cordova (62e) pour Augsbourg

Schalke 04 1-1 Borussia Mönchengladbach : Daniel Caligiuri (45e +2) pour Schalke 04 ; Raffael (32e) pour Gladbach