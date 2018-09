La quatrième journée de Bundesliga a débuté hier avec un match nul entre le VfB Stuttgart et le Fortuna Düsseldorf (0-0). Cet après-midi a été marqué par le choc entre Hoffenheim et le Borussia Dortmund. À domicile, les joueurs de Julian Nagelsmann ont fièrement pris les choses en main et ont dominé cette partie. Ils étaient logiquement récompensés juste avant la pause par Joelinton (44e). En seconde période, Ermin Bičakčić y est allé de son but, mais celui-ci était refusé.

Plein de ressources et ce malgré l’exclusion d’Abdou Diallo, le Borussia Dortmund est parvenu à égaliser via Christian Pulisic (84e) et obtient un match nul (1-1). Dans les autres rencontres, le Hertha Berlin a fait le spectacle face au Borussia Mönchengladbach. Les joueurs de Pál Dárdai l’ont emporté 4-2 avec de nouvelles belles prestations de Vedad Ibišević et Ondrej Duda et prennent la tête du championnat. Le Werder Brême s’en est remis à Davy Klaassen pour prendre le meilleur sur Augsbourg (3-2) tandis que Nuremberg a battu sur le fil Hanovre (2-0). Enfin, Fribourg n’a pas été inquiété par Wolfsburg 3-1.

Les matches de l’après-midi :

Nuremberg 2-0 Hanovre 96 Anton (76e, csc) et Jnöll (77e) pour Nuremberg

Augsbourg 2-3 Werder Brême : Koo (45e +3) et Max (47e) pour Augsbourg ; Kruse (34e), Eggestein (36e) et Klaassen (75e) pour Brême

Hoffenheim 1-1 Borussia Dortmund : Joelinton (44e) pour Hoffenheim ; Pulisic (84e) pour Dortmund

Hertha Berlin 4-2 Borussia Mönchengladbach : Ibisevic (31e et 63e), Lazaro (34e) et Ondrej Duda pour Berlin ; Hazard (29e) et Pléa (67e) pour Gladbach

VfL Wolfsburg 1-3 Fribourg : Mehmedi (61e) pour Wolfsburg ; Sallai (7e), Petersen (22e) et Frantz (51e) pour Fribourg