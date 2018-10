Après le match nul et vierge (0-0) entre Fribourg et le Bayer Leverkusen, Hoffenheim et l’Eintracht Francfort croisaient le fer ce dimanche après-midi dans le cadre de la 7e journée de Bnndesliga. Et la formation d’Adi Hütter s’est imposée sur le score de 2-1, sa troisième victoire d’affilée toutes compétitions confondues.

Sur la pelouse de la Rhein-Neckar-Arena, Rebic (40e), qui a ensuite été expulsé pour un deuxième carton jaune (65e), et Jovic (46e) ont donné une petite avance à Francfort, et Nelson a réduit l’écart pour les locaux en fin de rencontre (83e). Kevin Trapp et ses coéquipiers passent donc septièmes, Hoffenheim est treizième.