Un match crucial pour conserver son avance dans la course à la Ligue des Champions. Telle était la mission de l’Eintracht Francfort cet après-midi contre Augsbourg. De leur côte, les visiteurs jouaient leur survie et voulaient prendre 7 points d’avance sur Stuttgart, 16e. Et tout démarrait bien pour le 4e de Bundesliga puisque Paciencia ouvrait le score, bien trouvé par Kostic (1-0, 14e).

Mais Augsbourg répondait et Richter égalisait après un bon travail de Gregoritsch (1-1, 31e). Et avant la pause, la Commerzbank-Arena prenait froid puisque Richter s’offrait un doublé et faisait passer Augbsourg devant à la pause (1-2, 45e+4). Au retour des vestiaires, Fernandes était exclu (47e) pour Francfort. Gregoritsch tuait le match (84e, 1-3). Augsbourg l’emportait et Francfort se retrouve à six points du podium.