Vingt-trois points devant Schalke 04, à quatre journées de la fin du championnat, avec 80 buts au compteur, le Bayern Munich peut tranquillement se concentrer sur sa double confrontation face au Real Madrid, en demi-finale de Ligue des champions (25/04 et 01/05). Auréolé d’un 28e titre de champion d’Allemagne, décroché la semaine dernière sur la pelouse d’Augsbourg, le Bayern Munich s’avançait sans pression à l’Allianz Arena pour affronter le Borussia Monchengladbach, huitième et relégué à six points des places européennes. Après avoir été menés, les hommes de Jupp Heynckes sont parvenus à inverser la tendance pour remporter leur 24e succès de la saison (5-1). Ils sont toujours invaincus à domicile cette saison.

Si Josip Drmic venait retarder le début des festivités en ouvrant le score pour le Borussia, après un joli travail de déstabilisation devant Niklas Sule (0-1, 9e), Sandro Wagner, titularisé en lieu et place de Robert Lewandowski, lui répondait du pied (1-1, 37e), puis de la tête (41e), sur deux offrandes de Thomas Müller. Recrue hivernale du Bayern Munich, l’ancien attaquant d’Hoffenheim inscrivait-là ses 6e et 7e buts pour sa dixième apparition (6 titularisations) sous le maillot bavarois en Bundesliga. En seconde période, largement supérieur, le Bayern se créait de nombreuses opportunités et inscrivait deux nouveaux buts, par Thiago Alcantara, opportuniste sur une frappe de Wagner repoussée par Sommer (3-1, 51e), puis David Alaba, d’une frappe puissante déclenchée depuis l’extérieur de la surface (4-1, 68e). Entré en cours de jeu, Robert Lewandowski parachevait le festival munichois d’un plat du pied droit (5-1, 82e). Son 27e but en 26 matches disputés cette saison.

Retrouvez ici le classement de Bundesliga.