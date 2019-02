Quatre affiches aujourd’hui en Bundesliga. Le Bayern Munich (2e) recevait le Hertha (10e) dans le but de revenir à hauteur du Borussia Dortmund. Si Davie Selke voyait son but refusé pour hors-jeu (12e), le Bayern répondait et Kimmich s’offrait une grosse occasion (15e). La dernière occasion du premier acte était pour le Hertha, mais Kalou était contré au dernier moment (28e). Finalement, à l’heure de jeu, Martinez ouvrait le score après un bon travail de James (1-0, 62e). Rekik était ensuite expulsé (84e) et le Bayern Munich l’emportait et revenait à hauteur de Dortmund. De son côté, le Borussia Mönchengladbach (3e) affrontait Wolfsbourg (6e) sur sa pelouse dans un choc du haut de tableau. Et si les locaux s’offraient deux grosses occasions par Neuhaus (26e, 27e), Woflsbourg ouvrait le score et Roussillon servait Gerhardt dans la surface de réparation, qui terminait (0-1, 38e). Si l’arbitre n’accordait pas de penalty aux locaux, Mehmedi doublait la mise pour Wolfsbourg et crucifiait Mönchengladbach (0-2, 68e). Le Suisse s’offrait ensuite un doublé (0-3, 83e) et assurait le succès des siens, qui reviennent ainsi à cinq points du podium.

En bas de tableau, Augsbourg (15e) se déplaçait à Fribourg (13e). Et les locaux se baladaient en début de match et Petersen ouvrait le score (1-0, 9e). Fribourg enchaînait et Grifo doublait la mise d’un coup-franc direct (2-0, 30e). Avant la pause, Petersen s’offrait un doublé d’une tête sur corner (3-0, 43e). Si Khedira réduisait le score (3-1, 52e), Waldschmidt redonnait trois buts d’avance à Fribourg (4-1, 64e). En fin de match, Niederlechner inscrivait le dernier but du festival offensif des locaux (5-1). Enfin, dernière affiche de l’après-midi, Schalke 04 (14e), battu dans la semaine par Manchester City (2-3), se déplaçait à Mayence (11e). Et les locaux ouvraient le score par l’intermédiaire de Onisiwo (1-0, 18e). En seconde période, Mateta permettait à Mayence de faire le break (2-0, 73e) avant qu’Onisiwo ne s’offre un doublé (3-0, 84e). Schalke 04 reste 14e, avec 7 points d’avance sur la zone rouge.

Les résultats de l’après-midi :

Bayern Munich 1-0 Hertha : Martinez (62e) pour le Bayern Munich.

Fribourg 5-1 Augsbourg : Petersen (9e, 43e), Grifo (30e), Waldschmidt (64e), Niederlechner (85e) pour Fribourg ; Khedira (52e) pour Augsbourg.

Mayence 3-0 Schalke 04 : Onisiwo (18e, 84e), Mateta (73e) pour Mayence.

Borussia Mönchengladbach 0-3 Wolfsbourg : Gerhardt (38e), Mehmedi (68e, 83e) pour Wolfsbourg.