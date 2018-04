Champion d’Allemagne, le Bayer Munich n’est néanmoins pas encore en vacances. En déplacement sur le terrain d’Hanovre, le Rekordmeister a tenu à soigner la forme. Après une première mi-temps vierge en but, Thomas Müller (57e) puis Robert Lewandowski (73e) et Sebastian Rudy (89e) venaient assurer le succès des Bavarois. Affiche importante dans la lutte pour les places européennes, le duel entre le RB Leipzig et Hoffenheim s’annonçait palpitant. La promesse a était assurée. Mark Uth ouvrait le score dès le quart d’heure de jeu pour Hoffenheim (1-0, 14e) avant d’être imité par Serge Gnabry (2-0, 35e) et Pavel Kaderabek (3-0, 45e). Réduit à 10 avec l’expulsion d’Emil Forsberg (47e), Leipzig était complètement en difficulté.

Si Naby Keïta redonnait espoir aux Taureaux Ailés en provoquant un but contre son camp d’Oliver Baumann (59e). Une courte éclaircie puisque Mark Uth (4-1, 64e) et Lukas Rupp (5-1, 64e) continuaient le festival d’Hoffenheim. En fin de match, Dayot Upamecano réduisait le score de façon anecdotique (5-2, 88e). Dans les autres rencontres, Hambourg a glané un succès précieux dans la mission maintien contre Fribourg (1-0). Le Hertha Berlin a complètement pris la mesure de l’Eintracht Francfort (3-0) tandis que Stuttgart a battu le Werder Brême (2-0).

Classement de la Bundesliga

Les matches de l’après-midi :

Hambourg SV 1-0 Fribourg : Holtby (54e) pour Hambourg

VfB Stuttgart 2-0 Werder Brême : Gentner (13e) et Özcan (91e) pour Stuttgart

RB Leipzig 2-5 Hoffenheim : Baumann (59e csc) et Upamecano (88e) pour Leipzig ; Uth (14e et 59e), Gnabry (35e) et Kaderabek (45e) et Rupp (64e) pour Hoffenheim

Eintracht Franfort 0-3 Hertha Berlin : Selke (57e sp), Leckie (77e) et Esswein (90e +1) pour Berlin

Hanovre 96 0-3 Bayern Munich : Müller (57e), Lewandowski (73e) et Rudy (89e) pour le Bayern