Comme la plupart des championnats, la Bundesliga a été suspendue il y a plusieurs jours à cause de la pandémie de coronavirus qui touche beaucoup de pays. Face à cette crise sanitaire, de nombreux clubs prennent donc des mesures exceptionnelles, comme le passage au chômage partiel. Et du côté de Schalke 04, les joueurs ont eux décidé de baisser leur salaire et leurs primes pour aider le club. La formation allemande a publié un communiqué pour annoncer cette nouvelle.

« Les joueurs de l’équipe première du FC Schalke 04 avaient déjà fait savoir qu’ils voulaient aider le club et son personnel pendant la crise du coronavirus. Aujourd’hui, ils ont convenu avec la direction du club qu’ils renonceraient à une partie de leur salaire et de leurs primes jusqu’au 30 juin 2020. Le fait que les joueurs soient si conscients de leur responsabilité et qu’ils aient fait ce geste de solidarité est un grand signe de leur loyauté », peut-on lire dans le communiqué de Schalke 04.